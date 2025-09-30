Фетисов — о новом контракте Капризова с «Миннесотой»: «Желаю ему быть не только самым богатым, но и самым успешным»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подписании нового контракта между нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой».
28-летний форвард подписал 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов — обе суммы крупнейшие в истории НХЛ.
«Поздравляю Кирилла. Такие контракты просто так не предлагают. Он был главной надеждой команды и останется ею на следующие восемь лет. Хочется пожелать ему быть не только самым богатым, но и самым успешным. У него для этого есть достаточно времени. Дай бог, чтобы все у него получилось», — сказал Фетисов «СЭ».
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он в 41 матче регулярного чемпионата набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф в 6 матчах у него 9 (5+4) очков.
