Фетисов — о новом контракте Капризова с «Миннесотой»: «Желаю ему быть не только самым богатым, но и самым успешным»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подписании нового контракта между нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой».

28-летний форвард подписал 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов — обе суммы крупнейшие в истории НХЛ.

«Поздравляю Кирилла. Такие контракты просто так не предлагают. Он был главной надеждой команды и останется ею на следующие восемь лет. Хочется пожелать ему быть не только самым богатым, но и самым успешным. У него для этого есть достаточно времени. Дай бог, чтобы все у него получилось», — сказал Фетисов «СЭ».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он в 41 матче регулярного чемпионата набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф в 6 матчах у него 9 (5+4) очков.