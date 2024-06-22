Фетисов — о противостоянии «Флориды» и «Эдмонтона»: «Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (3-3).

«Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли. Нашему вратарю уже пора было стать MVP всего сезона. Но что-то непонятное происходит. Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Кажется, что все у тебя уже в руках, а это спорт. Это хоккей! Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс. Но тем интереснее будет седьмая игра», — сказал Фетисов «СЭ».

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.