Фетисов о финском комментаторе: «На это даже не стоит обращать внимания. Овечкин должен играть и забивать»

Фетисов отреагировал на заявление финского комментатора, который отказался произносить фамилию Овечкина по ходу матчей НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление финского комментатора, который отказался произносить фамилию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу матчей НХЛ.

«На это даже не стоит обращать внимание. Саша должен играть и спокойно забивать. Наши ребята сейчас в НХЛ являются посланниками. Они представляют Российскую Федерацию. И очень успешно выступают. Пускай и продолжают забивать и выигрывать. Для Овечкина это особенно важно — побить незыблемый рекорд, который сделает его не только самым великим хоккеистом, но и самым великим спортсменом», — сказал Фетисов «СЭ».

Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, когда Овечкин забрасывал шайбы, финский комментатор старался не упоминать имя игрока. Он называл его «капитан «Кэпиталз», «знакомый мужчина» и «седая борода».

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Овечкина 45 заброшенных шайб и 38 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин с 775 голами за карьеру в регулярных чемпионатах занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).