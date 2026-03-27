Фетисов о трех заброшенных шайбах Овечкина: «Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на хет-трик форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Юты» (7:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я его уже поздравил. Он — молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра. Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем», — сказал Фетисов «СЭ».

Теперь у 40-летнего россиянина 1003 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (926 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).