Вячеслав Фетисов — об американском гражданстве Малкина: «Я бы никогда себе такое не позволил»
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что не знает, как относиться к информации об американском гражданстве форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.
— Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, как к этому относиться, — цитирует Фетисова НСН.
Ранее стало известно, что у игрока сборной России есть американский паспорт. Эта информация вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена. 33-летний форвард выступает за клуб из США с 2006 года, став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте
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https://nsn.fm/sport/amerikanskoe-grazhdanstvo-malkina-privelo-fetisova-v-nedoumenie