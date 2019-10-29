Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что не знает, как относиться к информации об американском гражданстве форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

— Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, как к этому относиться, — цитирует Фетисова НСН.

Ранее стало известно, что у игрока сборной России есть американский паспорт. Эта информация вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена. 33-летний форвард выступает за клуб из США с 2006 года, став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте