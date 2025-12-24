Фетисов — об Овечкине: «Папа и мама воспитали в нем мужика, спасибо им!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал главные качества нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский хоккеист был признан лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

«Надо сказать спасибо папе и маме, что воспитали в Александре парня, мужика. Он многое делает в благотворительном плане, помогает детям, летом проводит много мероприятий. Как-то разговаривал с ним по громкой связи, рядом был уважаемый в нашей стране человек — он услышал, как Александр говорит на «вы», с уважением. В нем воспитано уважение к старшим, к стране. Это и позволило добраться до рекорда, который был незыблемым какое-то время назад. Чтобы добиваться таких успехов, нужны качества. Спасибо родителям Александра!» — сказал Фетисов «СЭ».