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28 января, 15:03

Фетисов: «Надеюсь, что Овечкин в этом сезоне побьет абсолютный рекорд Гретцки»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:5).

«Следим и переживаем за Александром. Хотя команда не очень хорошо играет в этом сезоне. Очень надеюсь, что Саша забьет эту 21 шайбу в этом сезоне и побьет абсолютный рекорд Гретцки», — сказал Фетисов «СЭ».

У 40-летнего россиянина 996 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (919+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 20 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 21.

Александр Овечкин в&nbsp;матче с &laquo;Сиэтлом&raquo;.У «Вашингтона» — очередное поражение. Не спас команду даже гол Овечкина

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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