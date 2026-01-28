Фетисов: «Надеюсь, что Овечкин в этом сезоне побьет абсолютный рекорд Гретцки»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:5).

«Следим и переживаем за Александром. Хотя команда не очень хорошо играет в этом сезоне. Очень надеюсь, что Саша забьет эту 21 шайбу в этом сезоне и побьет абсолютный рекорд Гретцки», — сказал Фетисов «СЭ».

У 40-летнего россиянина 996 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (919+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 20 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 21.