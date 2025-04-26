Фетисов: «Достижение Александра Овечкина простоит сто лет»
Фетисов не верит, что Мэттьюс может побить рекорд Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу не удастся побить снайперский рекорд Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Мэттьюс побьет рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет. А Мэттьюсу привет!», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Фетисова.
39-летний россиянин за карьеру забил 897 голов регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв 1491 матч. В этом сезоне он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.
27-летний Мэттьюс забросил 401 шайбу в 629 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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