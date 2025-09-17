Фетисов поздравил Овечкина с 40-летием: «Главное — получать удовольствие от игры и происходящего в жизни»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с днем рождения.

«Позвонил Саше, поздравил его. Сказал, что главное — получать удовольствие от того, что происходит в его жизни. И получать удовольствие от игры», — сказал Фетисов «СЭ».

17 сентября капитану «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 40 лет.