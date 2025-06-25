Хоккей
25 июня, 12:00

Фетисов — о включении Могильного в Зал славы: «Достойный член золотого пантеона современного хоккея»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение экс-нападающего клубов НХЛ Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Саша — это один из самых достойных хоккеистов, заслуживающих находиться в этом пантеоне величайших игроков. Для меня до сих пор загадка, почему так долго затягивали с его включением. Наверное, растягивали удовольствие, чтобы включение стало еще более долгожданным. Он же в свое время забивал 76 голов за сезон, что по-настоящему уникальный результат. Да и в целом у него была выдающаяся карьера. Сейчас Саша вернулся в Россию, развивает хоккей на Дальнем Востоке и участвует в благотворительных мероприятиях. Так что Александр — ровный, уверенный в себе человек и достойный член золотого пантеона современного хоккея. Я рад за него и поздравляю его с этим», — сказал Фетисов «СЭ».

Александр Могильный.Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

Могильный играл за ЦСКА, а также за клубы НХЛ: «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка. В 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дэвилз».

Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.

Денис Сафронов

НХЛ
Александр Могильный
Вячеслав Фетисов
  • quarktrue

    Фетислв прав: Могильного давно надо было включить в зал Славы.

    25.06.2025

  • андр

    Зал Славы Фетисова (золотой пантеон) принимает всех беженцев.

    25.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    «Достойный член золотого пантеона современного хоккея» ===================================================== без комментариев:grin:

    25.06.2025

