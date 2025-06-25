Фетисов — о включении Могильного в Зал славы: «Достойный член золотого пантеона современного хоккея»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение экс-нападающего клубов НХЛ Александра Могильного в Зал хоккейной славы.
«Саша — это один из самых достойных хоккеистов, заслуживающих находиться в этом пантеоне величайших игроков. Для меня до сих пор загадка, почему так долго затягивали с его включением. Наверное, растягивали удовольствие, чтобы включение стало еще более долгожданным. Он же в свое время забивал 76 голов за сезон, что по-настоящему уникальный результат. Да и в целом у него была выдающаяся карьера. Сейчас Саша вернулся в Россию, развивает хоккей на Дальнем Востоке и участвует в благотворительных мероприятиях. Так что Александр — ровный, уверенный в себе человек и достойный член золотого пантеона современного хоккея. Я рад за него и поздравляю его с этим», — сказал Фетисов «СЭ».
Могильный играл за ЦСКА, а также за клубы НХЛ: «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка. В 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дэвилз».
Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.
Денис Сафронов
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -