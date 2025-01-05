Фетисов: «У Овечкина нет возраста!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Возраст в голове! А у Овечкина там цель! У Саши есть миссия сегодня. О каком возрасте может идти речь? Никто не считает это, если есть, чем заниматься. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно можно про это рассуждать. У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», — сказал Фетисов «СЭ».

За 23 матча в нынешнем сезоне российский капитан «Кэпиталз» набрал 30 (19+11) очков. 39-летний форвард забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2), до повторения рекорда Гретцки (894 шайбы) ему осталось забить 22 гола.