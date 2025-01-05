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Сегодня, 13:53

Фетисов: «У Овечкина нет возраста!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Возраст в голове! А у Овечкина там цель! У Саши есть миссия сегодня. О каком возрасте может идти речь? Никто не считает это, если есть, чем заниматься. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно можно про это рассуждать. У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», — сказал Фетисов «СЭ».

За 23 матча в нынешнем сезоне российский капитан «Кэпиталз» набрал 30 (19+11) очков. 39-летний форвард забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2), до повторения рекорда Гретцки (894 шайбы) ему осталось забить 22 гола.

Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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23.12
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10.01
5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 2
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 6 : 4
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2 Б
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
 2 : 4
5.01 03:00
Каролина – Миннесота
 0 : 4
5.01 04:00
Даллас – Юта
 3 : 2 ОТ
5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 2 : 1
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 3 : 1
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
 1 : 4
5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
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5.01 23:00
Чикаго – Рейнджерс
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