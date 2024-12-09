Фетисов — о драке Мичкова в матче с «Ютой»: «Это часть игры, Матвей открывает для себя новый мир»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на драку с участием нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).

«Сам эпизод не видел, сложно комментировать, из-за чего произошла драка, правильно ли повел себя Матвей. Но это в любом случае часть игры. Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом игровой отрезке нужно показывать максимум. Хочется верить, все эти события в его первом сезоне помогут ему прогрессировать в дальнейшем», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

После одной из атак «Флайерз» форвард «Юты» Барретт Хэйтон мешал 20-летнему россиянину, цепляя его за спину. Мичков ввязался в драку с канадцем и нанес мощный удар кулаком в его голову.