Фетисов гордится выступлением россиян в регулярном чемпионате НХЛ: «Высоко несут знамя советского хоккея»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал «СЭ», кого считает лучшими российскими игроками регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26.

«Овечкин, Кучеров, Капризов, Малкин, Панарин. Артемий — это вообще... Своими гордимся! Высоко несут знамя советского хоккея. Почему советского? Российский только формируется», — сказал Фетисов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Овечкин в 82 матчах за «Вашингтон» набрал 64 (32+32) очка. На счету Кучерова 130 очков (44+86) в 76 играх за «Тампу».

Кирилл Капризов имеет в своем активе 89 очков (45+44) в 78 встречах в составе «Миннесоты». Ветеран «Питтсбурга» Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, а Панарин, который начал сезон в «Рейнджерс», а в феврале был обменян в «Лос-Анджелес», набрал 84 (28+56) в 77 играх.