Фетисов гордится выступлением россиян в регулярном чемпионате НХЛ: «Высоко несут знамя советского хоккея»
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал «СЭ», кого считает лучшими российскими игроками регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26.
«Овечкин, Кучеров, Капризов, Малкин, Панарин. Артемий — это вообще... Своими гордимся! Высоко несут знамя советского хоккея. Почему советского? Российский только формируется», — сказал Фетисов «СЭ».
В сезоне-2025/26 Овечкин в 82 матчах за «Вашингтон» набрал 64 (32+32) очка. На счету Кучерова 130 очков (44+86) в 76 играх за «Тампу».
Кирилл Капризов имеет в своем активе 89 очков (45+44) в 78 встречах в составе «Миннесоты». Ветеран «Питтсбурга» Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, а Панарин, который начал сезон в «Рейнджерс», а в феврале был обменян в «Лос-Анджелес», набрал 84 (28+56) в 77 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -