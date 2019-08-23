Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не уверен, что Национальная хоккейная лига закроет глаза на четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова, в чьей допинг-пробе, сданной в ходе чемпионата мира-2019, обнаружены следы кокаина.

В то же время депутат Государственной думы добавил, что дисквалификация 27-летнего хоккеиста — удар по всему российскому спорту.

— Четыре года за кокаин — не слишком ли много? Все-таки кокаин не является стимулятором.

— А что кокаин — это смягчающее обстоятельство? А может и за марихуану не нужно наказывать? А мельдоний — вообще лечебный препарат? Мы о чем говорим?

— Должна ли ФХР применять какие-то санкции к Кузнецову?

— ИИХФ приняла решение, а какие санкции могут быть со стороны Федерации хоккея России?

— Например, оштрафовать. Все-таки случай произошел на чемпионате мира, и это удар по репутации сборной России.

— Что его — оштрафовать на 100 рублей?

— Возможно, в ФХР есть дисциплинарный регламент, в котором прописаны наказания за подобные инциденты.

— Нет такого в регламенте ФХР. В этой ситуации наказан весь российский спорт. И деньги здесь не играют роли.

— То есть дисквалификация Кузнецова — это удар по всему российскому спорту?

— Конечно. Мы говорим, что у нас все хорошо, а оказывается...

— На ваш взгляд, НХЛ будет дисквалифицировать Кузнецова? Все-таки есть случаи, когда заокеанская лига не выносит строгих наказаний за кокаин.

— В НХЛ допинг допингу — рознь. Да, НХЛ не входит в пул правил ВАДА, но в бейсболе, например, даже за марихуану получают серьезные наказания. Интересно будет посмотреть, как НХЛ отреагирует на все это.

— Если НХЛ будет проводить Кубок мира в 2021 году, который не попадает под юрисдикцию ИИХФ, стоит ли звать Кузнецова? Или это удар по репутации главной команды страны?

— А почему вы мне задаете этот вопрос? Задайте его Третьяку, пусть он ответит, возьмут ли игрока на Кубок мира. Он же отвечает у нас за хоккей. (Андрей Сизякин)

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробе нашли кокаин // То самое видео с Кузнецовым. Номер отеля и белый порошок //РУСАДА: «Кузнецов понес стандартное наказание»