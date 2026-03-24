Быков о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Выдающийся результат. Браво, Александр!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на 1000-ю заброшенную шайбу капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Безусловно это выдающийся результат российского хоккеиста. Браво, Александр!» — сказал Быков «СЭ».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 923 заброшенные шайбы в 1562 играх.

С учетом плей-офф НХЛ (77 шайб в 161 матче) у российского форварда теперь 1000 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он является вторым. Больше только у Уэйна Гретцки — 1016.