Бывший главный тренер СКА, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации в команде, которую возглавляет Алексей Кудашов. Питерцы потерпели четыре поражения кряду.

— Профессия тренера интересна, уважаема, предполагает большую ответственность, — цитирует Быкова «Спорт день за днем». — Люди, которые приходят на этот пост, прекрасно знают, что все зависит от результата. Всякое бывает в жизни спортсмена, тренера. Приходится покидать команды по разным причинам. Не думаю, что люди, которые занимаются этим ремеслом, должны чего-то бояться. Тем более что они посвящают себя этому делу. Могут быть неудачи, руководство может принять меры.



Что касается ситуации в СКА, то она непростая. Нужно пережить, проанализировать. Тренерский штаб не первый день занимается этим делом, тем более работает в сборной страны, у них есть опыт. Из любой ситуации есть выход. Если бояться, что тебя уберут, еще больше ошибок допустишь. Надо концентрироваться на том, чтобы исправить ситуацию, переломить ее. Это настоящий вызов.



Не согласен с тем, что решение по назначению тренера принимает один и тот же человек. И не согласен, что это Роман Ротенберг. Есть руководящий состав, попечительский совет клуба. Есть исполком Федерации хоккея России, президент федерации. Они совместно решают, кого назначать тренером, какой политики придерживаться. Не знаю. Но надеюсь, что тренера СКА и сборной назначает не один человек.

Алексей Кудашов: «Заявлений об увольнении из СКА писать не собираюсь»