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Сегодня, 11:50

Быков — о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Он провел превосходный сезон в НХЛ»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу вратаря «Флориды Пантерз» в масштабном проекте «СЭ» «Лучший хоккеист России».

— В данном случае не могу не согласиться с выбором наших журналистов. Сергей Бобровский — это выдающийся хоккеист и вратарь сборной России, а также обладатель различных персональных трофеев в хоккее. Он провел превосходный сезон в НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли, поэтому, я думаю, Сергей по праву стал победителем в номинации «Лучший хоккеист России», — сказал Быков «СЭ».

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24. Голкипер был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ».

Денис Сафронов

Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
Вячеслав Быков
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Плющев — о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «По заслугам ему эта честь»
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