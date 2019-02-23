Вячеслав Быков: "Без стеснения могу сказать, что Малкин - великий"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина великим хоккеистом.

– Малкин – первый парень из моей родной Челябинской области, который наберет 1000 очков в истории НХЛ, - цитирует Быкова официальный сайт НХЛ. - Наш уральский самоцвет. И я уже сейчас без стеснения могу сказать, что Малкин – великий. Не только потому, что он завоевал уже три Кубка Стэнли, а по качеству игры.



Я бы не стал оценивать Евгения по одному турниру или матчу. Вот есть команды-династии. Малкин же – игрок-династия. Потому что он привел к подъему хоккея в Магнитогорске, где теперь многие болеют за "Питтсбург". При этом Женя – такой добрый и воспитанный человек, что помогает родному городу в те дни, когда там произошла страшная трагедия. Малкин поднимает хоккей и во всей России. Многие дети пошли в секции, когда увидели, как Джино играет за "Пингвинз" или сборную страны.

В текущем сезоне Малкин сыграл 55 матчей в составе "пингвинов", в которых забросил 18 шайб и отдал 44 результативных передачи.