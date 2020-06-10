Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил врачей за помощь его жене, Анастасии Шубской, во время вторых родов.

— Наша замечательная, великолепная Мариана Бубуча, хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! Вы — невероятный профессионал, — написал у себя в Instagram Овечкин. — Я доверил вам мое главное в жизни — мою семью, жену и детей. Я могу смело сказать, что вы реально лучший доктор из тех, с кем я вообще знаком. Спасибо вам и всему вашему офису, мы вас очень сильно любим!

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

27 мая 2020 года у пары появился второй ребенок. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. 18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.