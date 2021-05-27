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Второй раунд плей-офф НХЛ начнется на этих выходных

22:15
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НХЛ назвала даты второго раунда плей-офф. Как сообщает информационный Twitter лиги, матчи начнутся уже на этих выходных.

Первая игра серии «Бостон» — «Айлендерс» начнется 30 мая в 03.00 по московскому времени. В это же время 31 мая «Колорадо» примет победителя серии между «Миннесотой» и «Вегасом».

Указано, что матчи на территории США будет транслировать NBC. О трансляциях в Канаде будет объявлено дополнительно.

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