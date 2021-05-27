Второй раунд плей-офф НХЛ начнется на этих выходных

НХЛ назвала даты второго раунда плей-офф. Как сообщает информационный Twitter лиги, матчи начнутся уже на этих выходных.

The Second Round of the 2021 #StanleyCup Playoffs will begin this weekend.



Details: https://t.co/SV0jLQal1h pic.twitter.com/nsqnIskZf1 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 27, 2021

Первая игра серии «Бостон» — «Айлендерс» начнется 30 мая в 03.00 по московскому времени. В это же время 31 мая «Колорадо» примет победителя серии между «Миннесотой» и «Вегасом».

Указано, что матчи на территории США будет транслировать NBC. О трансляциях в Канаде будет объявлено дополнительно.