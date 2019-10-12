НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Второй номер драфта-2019 Какко забросил первую шайбу в НХЛ

20:54
Теги:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» играет с «Эдмонтоном». В концовке первого периода счет открыл нападающий команды из Нью-Йорка Каапо Какко.

Для 18-летнего финна эта шайба стала первой в сезоне и дебютной в НХЛ. Летом он был выбран «Рейнджерс» под общим вторым номером.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир