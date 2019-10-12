Второй номер драфта-2019 Какко забросил первую шайбу в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» играет с «Эдмонтоном». В концовке первого периода счет открыл нападающий команды из Нью-Йорка Каапо Какко.

Для 18-летнего финна эта шайба стала первой в сезоне и дебютной в НХЛ. Летом он был выбран «Рейнджерс» под общим вторым номером.

FIRST NHL GOAL FOR KAAPO KAKKO!! pic.twitter.com/uTwnQFxrd2 — NHL GIFs (@NHLGIFs) October 12, 2019

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