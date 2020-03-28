Второй игрок «Колорадо» заразился коронавирусом
20:44
«Колорадо» на своем официальном сайте объявил, что еще один игрок команды заразился коронавирусом.
Имя хоккеиста не называется. Как отмечается, он сейчас находится в самоизоляции.
Ранее клуб объявил, что первый игрок, сдавший положительный тест на коронавирус, выздоровел.
Напомним, что за «Колорадо» выступает несколько российских игроков: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.
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