«Встретимся в моем офисе». Овечкин присоединился к акции для сбора денег продовольственным организациям

Нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина присоединился к акции All In Challenge. Ее участники передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах.

Победитель аукциона проведет вместе с капитаном «Вашингтона» 30-минутную тренировку, в ходе которой Овечкин научит бросать из левого круга вбрасывания, а также предоставит клюшку с автографом и четыре билета на домашнюю игру, об этом россиянин сообщил в Twitter. Напомним, что сезон в НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса.

- Я хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной в моем офисе после тренировки. Покажу вам, как бросать в одно касание.

I have accepted the @allinchallenge I hope we can help lots of people!!!Go to https://t.co/uEGxqcZLJ9 and see what you can do!! I also want to challenge my boy Ryan Zimmerman from the @nationals the @capitals organization and @snoopdogg to

go ALL IN to help!!! #allinchallange pic.twitter.com/OlrIrlzHWI