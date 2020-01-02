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«Всех с Новым годом!» Радулов поделился фото с «Зимней классики НХЛ-2020»

06:20
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов опубликовал новое фото в своем Instagram после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2). Встреча состоялась в рамках Зимней классики. Форвард забросил одну из шайб.

— Всех с Новым Годом! Счастья, любви, добра! — подписал пост Александр.

В 28 матчах на счету Радулова 27 (12+15) очков при показателе полезности «+14». Его результативная серия насчитывает девять встреч.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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