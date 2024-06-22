Всего четыре команды побеждали в серии плей-офф НХЛ, отыгравшись с 0-3

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» (5:1).

«Ойлерз» отыгрался в серии со счета 0-3. Всего четыре раза из девяти команды отыгрывались с 0-3 и побеждали в серии плей-офф: «Торонто» (1942, финал), «Айлендерс» (1975, четвертьфинал), «Филадельфия (2010, четвертьфинал) и «Лос-Анджелес» (2014, первый раунд).

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.