«Всегда и везде я останусь русским». Зайцев высказался о канадском гражданстве

Защитник «Оттавы» Никита Зайцева ответил на заявление своей бывшей жены Маргариты, которая сообщила о получении хоккеистом сборной России канадского паспорта.

— Ваша бывшая супруга закинула в СМИ информацию о вашем желании сделать канадский паспорт.

— Я родился, вырос и живу в России. Я — игрок сборной России. Моя старшая дочь Соня тоже родилась здесь, а у Верочки двойное гражданство. Хоть она и родилась в Канаде, я настоял на том, чтобы ей сделали и российское гражданство, несмотря на то, что ее мама была против. Маргарита, к слову, всегда говорила, что в России ей жить не нравится — не ее уровень жизни. Как сложится дальше моя жизнь, я не знаю. Возможно, я захочу уехать жить в Италию. Или, к примеру, построю дом в Лос-Анджелесе. Буду жить там, где комфортно мне и моей семье. Но всегда и везде я останусь русским. Также и мои дети, в первую очередь, будут разговаривать по-русски. (Алена Гребенькова)

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