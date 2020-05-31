Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» поделилась мнением о возобновлении сезона НХЛ.

— Сценарий достаточно объективный. Все ждали этого продолжения. Женя — не исключение. Он проводит очень хороший сезон. За эти два месяца самоизоляции он привел себя в отличную форму: бегал, плавал и катался на роликах. Все сложилось достаточно неплохо. Думаю, «Питтсбург» покажет свой пик возможностей. Правда, сейчас очень многие команды уже рекомендуют игрокам возвращаться и возобновлять тренировки, но не все следуют этим советам.

— Можно ли Кубок Стэнли, который пройдет без зрителей, назвать полноценным?

— Да, конечно. А что может смутить в этой ситуации? Все по-честному. Те команды, которые были лучшими — уже автоматически в плей-офф. У тех, кто не дотягивал, сейчас появилась возможность проявить себя. За эти два месяца чувствовалось некое психологическое давление: сезон не окончен, непонятно, что будет дальше. Но мой муж готовил себя к тому, что продолжение будет. Хочется на лед, хочется испытать эти ощущения. Из всех возможных вариантов НХЛ выбрала самый правильный.

— Не было бы справедливее включить голы и передачи этапа плей-ин в статистику регулярного чемпионата?

— Это сложный вопрос. Но такие вопросы решает не один человек. Целый профсоюз игроков пришел к этому решению.

— У Жени были недовольства на этот счет?

— Даже если и были, он никогда об этом не скажет. Все недовольство он переваривает в себе. Такой вот человек. (Игорь Рабинер)

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