28 июня, 23:56

Россияне на драфте НХЛ-2025: кого из игроков выбрали

Игнат Заздравин
Корреспондент

27-28 июня проходит драфт НХЛ-2025.

В первом раунде был выбран один российский игрок. Голкипер Петр Андреянов был задрафтован «Коламбусом» под 20-м номером.

Все россияне на драфте НХЛ-2025:

20-й номер драфта. Петр Андреянов (вратарь) — «Коламбус»

34. Александр Жаровский (нападающий) — «Монреаль»

41. Семен Фролов (вратарь) — «Каролина»

42. Даниил Прохоров (нападающий) — «Айлендерс»

47. Алексей Медведев (вратарь) — «Ванкувер»

62. Иван Рябкин (нападающий) — «Каролина»

67. Курбан Лиъматов (защитник) — «Каролина»

87. Роман Баусов (защитник) — «Каролина»

89. Артем Гончар (защитник) — «Рейнджерс»

115. Ильяс Магомедсултанов (защитник) — «Сан Хосе»

134. Максим Агафонов (защитник) — «Сиэтл»

140. Никита Тюрин (защитник) — «Детройт»

142. Иван Ткач-Ткаченко (вратарь) — «Юта»

147. Михаил Федоров (нападающий) — «Сент-Луис»

149. Дмитрий Исаев (нападающий) — «Оттава»

165. Кирилл Емельянов (нападающий) — «Бостон»

194. Илья Канарский (вратарь) — «Чикаго»

206. Роман Лутцев (нападающий) — «Тампа»

211. Ян Матвейко (нападающий) — «Калгари»

213. Андрей Трофимов (вратарь) — «Оттава»

  • Slava Samoylov

    Кто-то скажет слабый драфт для наших, а я порадуюсь, что меньшее число талантов поедет за океан.

    01.07.2025

  • Kiril1Yrich

    и правда, каролина то вообще без наших была, теперь уже и в основе кучка и проспектов набрали

    29.06.2025

  • Марко Петкович

    Каролине можно в КХЛ заявляться вместо Витязя

    28.06.2025

    • Жаровский рассказал, чему может научиться у Демидова в «Монреале»

