Россияне на драфте НХЛ-2025: кого из игроков выбрали
27-28 июня проходит драфт НХЛ-2025.
В первом раунде был выбран один российский игрок. Голкипер Петр Андреянов был задрафтован «Коламбусом» под 20-м номером.
Все россияне на драфте НХЛ-2025:
20-й номер драфта. Петр Андреянов (вратарь) — «Коламбус»
34. Александр Жаровский (нападающий) — «Монреаль»
41. Семен Фролов (вратарь) — «Каролина»
42. Даниил Прохоров (нападающий) — «Айлендерс»
47. Алексей Медведев (вратарь) — «Ванкувер»
62. Иван Рябкин (нападающий) — «Каролина»
67. Курбан Лиъматов (защитник) — «Каролина»
87. Роман Баусов (защитник) — «Каролина»
89. Артем Гончар (защитник) — «Рейнджерс»
115. Ильяс Магомедсултанов (защитник) — «Сан Хосе»
134. Максим Агафонов (защитник) — «Сиэтл»
140. Никита Тюрин (защитник) — «Детройт»
142. Иван Ткач-Ткаченко (вратарь) — «Юта»
147. Михаил Федоров (нападающий) — «Сент-Луис»
149. Дмитрий Исаев (нападающий) — «Оттава»
165. Кирилл Емельянов (нападающий) — «Бостон»
194. Илья Канарский (вратарь) — «Чикаго»
206. Роман Лутцев (нападающий) — «Тампа»
211. Ян Матвейко (нападающий) — «Калгари»
213. Андрей Трофимов (вратарь) — «Оттава»
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -