НХЛ объявила даты и время проведения матчей второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, который стартует 25 апреля.

Западная конференция:

25 апреля. "Сент-Луис" – "Даллас" (27, 29 апреля, 1 мая, если потребуется, 3, 5 и 7 мая).

26 апреля. "Сан-Хосе" – "Колорадо" (28, 30 апреля, 2 мая, если потребуется, 4, 6 и 8 мая).

Восточная конференция:

25 апреля. "Бостон" – "Коламбус" (27, 30 апреля, 2 мая, если потребуется, 4, 6 и 8 мая).

26 апреля. "Айлендерс" – "Каролина" (28, 1 и 3 мая, если потребуется, 5, 7 и 8 или 9 мая).