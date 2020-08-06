Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 6 августа

В НХЛ очередной игровой день с матчами квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречами топ-4 клубов Запада и Востока за распределение мест в конференциях.

6 августа, четверг

«Миннесота» — «Ванкувер»

Счет в серии: 1-1

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00

«Филадельфия» — «Вашингтон»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 23.00

7 августа, пятница

«Сент-Луис» — «Вегас»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30

«Коламбус» — «Торонто»

Счет в серии: 1-1

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Виннипег» — «Калгари»

Счет в серии: 1-2

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30