НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 6 августа

12:00
«Вашингтон» сыграет против «Филадельфии». Фото twitter.com/Capitals
«Вашингтон» сыграет против «Филадельфии». Фото twitter.com/Capitals

В НХЛ очередной игровой день с матчами квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречами топ-4 клубов Запада и Востока за распределение мест в конференциях.

6 августа, четверг

«Миннесота» — «Ванкувер»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00

«Филадельфия» — «Вашингтон»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 23.00

7 августа, пятница

«Сент-Луис» — «Вегас»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30

«Коламбус» — «Торонто»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Виннипег» — «Калгари»
Счет в серии: 1-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8642
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир