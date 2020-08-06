Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 6 августа
12:00
В НХЛ очередной игровой день с матчами квалификационного раунда Кубка Стэнли и встречами топ-4 клубов Запада и Востока за распределение мест в конференциях.
6 августа, четверг
«Миннесота» — «Ванкувер»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00
«Филадельфия» — «Вашингтон»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 23.00
7 августа, пятница
«Сент-Луис» — «Вегас»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30
«Коламбус» — «Торонто»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Виннипег» — «Калгари»
Счет в серии: 1-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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