Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 26 августа
Второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.
26 августа, вторник (*время московское)
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Н. Ритчи — 1 (Бьорк), 3:14 — 0:1. Коулман — 2 (Богосян, Гудроу), 12:42 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Краг), 34:33 — 1:2. Кучеров — 3 (Шаттенкирк, Пойнт), 35:28 — 2:2. Коулман — 3 (Хедман), 50:40 — 3:2. Маршан — 6 (Керали, Пастрняк), 56:02 — 3:3. Палат — 1 (Гурд, Марун), 64:40 — 4:3.
Вратари: Василевский — Галак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (11+12+8+9) — 25 (9+7+8+1).
Наши: Кучеров (23.01/4/+1), Сергачев (21.04/2/+1) — -.
26 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-1
«Вегас» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Тоффоли — 1 (Петтерссон, Хьюз), 1:29 — 0:1. Хорват — 7 (бол., Тоффоли, Петтерссон), 10:59 — 0:2. Так — 6 (Руа, Теодор), 26:34 — 1:2. Петтерссон — 5 (Эдлер, Тоффоли), 38:35 — 1:3. Хорват — 8 (Бозер, Эдлер), 40:18 — 1:4. Пачоретти — 3 (бол., Теодор, Штястны), 58:34 — 2:4. Пирсон — 4 (п.в., Миллер), 59:30 — 2:5.
Вратари: Ленер (56:47 — 58:34, 58:50 — 59:30) — Маркстрем.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 40 (6+22+12) — 27 (8+7+12).
Наши: — - -.
26 августа. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 1-1