Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2 августа

В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. Сегодня — второй игровой день предварительного раунда, плей-ин Кубка Стэнли. По четыре лучшие команды каждой конференции в то же время играют групповой турнир.

2 августа, воскресенье

«Нэшвилл» — «Аризона»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00

«Бостон» — «Филадельфия»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

3 августа, понедельник

«Колорадо» — «Сент-Луис»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30

«Торонто» — «Коламбус»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Ванкувер» — «Миннесота»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30