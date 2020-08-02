Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2 августа
16:00
В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. Сегодня — второй игровой день предварительного раунда, плей-ин Кубка Стэнли. По четыре лучшие команды каждой конференции в то же время играют групповой турнир.
2 августа, воскресенье
«Нэшвилл» — «Аризона»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00
«Бостон» — «Филадельфия»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
3 августа, понедельник
«Колорадо» — «Сент-Луис»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30
«Торонто» — «Коламбус»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Ванкувер» — «Миннесота»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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