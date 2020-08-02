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Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2 августа

16:00
Форвард «Торонто» Илья Михеев. Фото instagram.com/mapleleafs
Форвард «Торонто» Илья Михеев. Фото instagram.com/mapleleafs

В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. Сегодня — второй игровой день предварительного раунда, плей-ин Кубка Стэнли. По четыре лучшие команды каждой конференции в то же время играют групповой турнир.

2 августа, воскресенье

«Нэшвилл» — «Аризона»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00

«Бостон» — «Филадельфия»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

3 августа, понедельник

«Колорадо» — «Сент-Луис»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30

«Торонто» — «Коламбус»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Ванкувер» — «Миннесота»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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