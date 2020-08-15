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Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 15 августа

14:00
«Каролина» и «Бостон» проведут третий матч в серии. Фото nhl.com
«Каролина» и «Бостон» проведут третий матч в серии. Фото nhl.com

Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

15 августа, суббота

«Каролина» — «Бостон»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 19.00

«Аризона» — «Колорадо»
Счет в серии: 0-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

16 августа, воскресенье

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 2.30

«Чикаго» — «Вегас»
Счет в серии: 0-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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