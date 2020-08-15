Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 15 августа
14:00
Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.
15 августа, суббота
«Каролина» — «Бостон»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 19.00
«Аризона» — «Колорадо»
Счет в серии: 0-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
16 августа, воскресенье
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 2.30
«Чикаго» — «Вегас»
Счет в серии: 0-2
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
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