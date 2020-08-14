НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 14 августа

14:00
«Вашингтон» и «Айлендерс» проведут второй матч серии. Фото nhl.com
«Вашингтон» и «Айлендерс» проведут второй матч серии. Фото nhl.com

Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

14 августа, пятница

«Колорадо» — «Аризона»
Счет в серии: 1-0
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00

«Филадельфия» — «Монреаль»
Счет в серии: 1-0
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

15 августа, суббота

«Сент-Луис» — «Ванкувер»
Счет в серии: 0-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30

«Вашингтон» — «Айлендерс»
Счет в серии: 0-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Калгари» — «Даллас»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5634
Все опросы
Кто фаворит Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир