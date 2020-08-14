Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 14 августа
14:00
Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.
14 августа, пятница
«Колорадо» — «Аризона»
Счет в серии: 1-0
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 21.00
«Филадельфия» — «Монреаль»
Счет в серии: 1-0
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
15 августа, суббота
«Сент-Луис» — «Ванкувер»
Счет в серии: 0-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 1.30
«Вашингтон» — «Айлендерс»
Счет в серии: 0-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Калгари» — «Даллас»
Счет в серии: 1-1
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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