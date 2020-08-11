Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 11 августа
14:00
Старт первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
11 августа, вторник
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
12 августа, среда
«Даллас» — «Калгари»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 00.30
«Бостон» — «Каролина»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Вегас» — «Чикаго»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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