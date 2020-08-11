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Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 11 августа

14:00
«Тампа-Бэй» и «Коламбус» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ. Фото nhl.com
«Тампа-Бэй» и «Коламбус» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ. Фото nhl.com

Старт первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

11 августа, вторник

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

12 августа, среда

«Даллас» — «Калгари»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 00.30

«Бостон» — «Каролина»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Вегас» — «Чикаго»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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