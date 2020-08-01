Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 1 августа
13:00
В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. В субботу, 1 августа, состоятся первые матчи квалификационного раунда.
1 августа, суббота
«Каролина» — «Рейнджерс»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 19.00
«Эдмонтон» — «Чикаго»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
«Айлендерс» — «Флорида»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 23.00
2 августа, воскресенье
«Питтсбург» — «Монреаль»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Калгари» — «Виннипег»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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