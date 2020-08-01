Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 1 августа

В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса. В субботу, 1 августа, состоятся первые матчи квалификационного раунда.

1 августа, суббота

«Каролина» — «Рейнджерс»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 19.00

«Эдмонтон» — «Чикаго»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00

«Айлендерс» — «Флорида»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 23.00

2 августа, воскресенье

«Питтсбург» — «Монреаль»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00

«Калгари» — «Виннипег»

Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30