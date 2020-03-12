Все команды НХЛ отменили утренние тренировки

Все команды НХЛ отменили утренние раскатки, запланированные на четверг, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

All morning skates cancelled. https://t.co/hVGbpw9dSV — Darren Dreger (@DarrenDreger) March 12, 2020

Ранее сообщалось о том, что лишь «Вашингтон» отменил утреннюю раскатку.

В среду стало известно, что НБА приостановила регулярный чемпионат из-за того, что два баскетболиста лиги заразились коронавирусом. В тот же день НХЛ выступила с заявлением о том, что в данный момент не собирается поступать аналогичным образом.