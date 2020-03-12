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Все команды НХЛ отменили утренние тренировки

16:58

Все команды НХЛ отменили утренние раскатки, запланированные на четверг, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

Ранее сообщалось о том, что лишь «Вашингтон» отменил утреннюю раскатку.

В среду стало известно, что НБА приостановила регулярный чемпионат из-за того, что два баскетболиста лиги заразились коронавирусом. В тот же день НХЛ выступила с заявлением о том, что в данный момент не собирается поступать аналогичным образом.

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