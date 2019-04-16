"Все было в честном бою. Александр не заслуживает критики". Назаров - о драке Овечкина и Свечникова

Бывший хоккеист, первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров, на счету которого 133 драки в лиге и 1409 штрафных минут, высказал свое мнение по поводу драки капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова.

- Лицом к лицу встретились два профессиональных хоккеиста. Свечников вызвал Овечкина на бой, а тот его нокаутировал. Нападающий "Каролины" попросту оказался не готов. Все было в честном бою, поэтому критики Александр не заслуживает, - цитирует ТАСС Назаров.