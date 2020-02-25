Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал об уходе из команды по ходу сезона нападающего Евгения Лапенкова. Форвард в прессе нелицеприятно высказался о бывшем тренере.

— Все было не так, как пытаются преподнести, — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ. — Лапенкову перед поездкой было сказано, что ему дается последний шанс проявить себя. После последней игры во Владивостоке я в раздевалке сказал все, что думаю об его игре, и о том, что он больше не является игроком «Северстали». И я же дал ему высказаться. Он встал и сказал все, что думает обо мне. Все, эта история закончена.

Некоторые журналисты написали о том, что между нами был конфликт, в результате которого выгнали Лапенкова. Это не так, можете спросить у ребят. Я считаю, что в этом сезоне я, как тренер, сильно изменился — ни одного скандала с моим участием. Не было каких-то жестких интервью и конфликтов с судьями, хотя я был согласен не со всеми их решениями.

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