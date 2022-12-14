Все 800 голов Овечкина в НХЛ: россиянин больше всего забивал «Виннипегу» и «Тампе»

Пресс-служба НХЛ опубликовала статистику по забитым голам нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Больше всего 37-летний россиянин забил «Виннипегу» — 51 шайбу. На втором месте «Тампа» (50 голов). «Каролина» замкнула тройку (47 голов).

Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).