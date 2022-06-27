Вручение Кубка Стэнли игрокам «Колорадо»: полное видео

«Колорадо» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Стэнли.

В шестом матче серии «Эвеланш» одержали победу со счетом 2:1. После финального свистка на арене в Тампе прошла церемония награждения команды, при этом игроки во время празднования помяли нижнюю часть трофея. Также защитник «Колорадо» Кэйл Макар получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

«Колорадо» в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.