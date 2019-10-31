«Время восстанавливаться». Владимир Тарасенко после операции

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в своем instagram выложил фото после операции. По его словам, все прошло хорошо.

— Операция прошла хорошо, спасибо всем за теплые слова и пожелания! Время восстанавливаться, — написал Тарасенко.

Срок восстановления займет минимум пять месяцев.

Тарасенко был травмирован в ходе единоборства с защитником «Лос-Анджелеса» Шоном Уокером, где было задействовано его левое плечо. Повреждение привело к рецидиву.

В апреле 2018 года Тарасенко сделали операцию на левом плече, после которой началось долгое восстановление. Спустя четыре месяца нападающий приступил к тренировкам на льду, а еще спустя полтора провел полноценный матч за «Блюз». Его команда сенсационно выиграла Кубок Стэнли-2019.

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.