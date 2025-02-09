Вратарю «Юты» потребовалась помощь после броска Овечкина

Вратарю «Юты» Коннору Ингрэму потребовалась медицинская помощь после броска капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел во время эпизода со вторым голом «Кэпиталз», который был забит в большинстве. Овечкин нанес бросок и попал в шлем голкиперу команды соперника, а Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа доиграли до гола. Травмированному после попадания шайбы в шлем Ингрэму пришлось оказывать помощь. Он не смог продолжить игру, вместо него ворота «Юты» занял Карел Веймелка.

Эта передача стала 15-й для 39-летнего Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 41 (26+15) очко в 39 матчах.