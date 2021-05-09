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Вратарю «Рейнджерс» Кинкейду не помешало сделать сэйв отсутствие клюшки. Видео

03:40
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Вратарь «Рейнджерс» Кейт Кинкейд в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4) отметился необычным сэйвом.

В одном из моментов встречи 31-летний американец остался без клюшки, когда соперник атаковал его ворота. Кинкейд смог отразить бросок по воротам, а затем зафиксировать шайбу.

Отметим, Кинкейд вышел на лед с первых минут и был заменен Игорем Шестеркиным на 49-й минуте.

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