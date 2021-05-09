Вратарю «Рейнджерс» Кинкейду не помешало сделать сэйв отсутствие клюшки. Видео
03:40
Вратарь «Рейнджерс» Кейт Кинкейд в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4) отметился необычным сэйвом.
В одном из моментов встречи 31-летний американец остался без клюшки, когда соперник атаковал его ворота. Кинкейд смог отразить бросок по воротам, а затем зафиксировать шайбу.
Отметим, Кинкейд вышел на лед с первых минут и был заменен Игорем Шестеркиным на 49-й минуте.
Keith says ? pic.twitter.com/AKYFRf7tmP— New York Rangers (@NYRangers) May 8, 2021
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