Вратаря «Питтсбурга» Мурашова признали третьей звездой дня в НХЛ

Вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова признали третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин сделал 21 сейв в победном матче с «Нэшвиллом» (4:0) в регулярном чемпионате. Голкипер провел первую сухую игру в своем втором матче в НХЛ в карьере.

Первой звездой дня стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз — автор четырех голевых пасов в матче с «Тампой» (6:2).

Второй звездой дня признан форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, на счету которого 2 (1+1) очка в игре с «Рейнджерс» (2:1).