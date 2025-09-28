Хоккей
28 сентября, 11:43

Вратаря «Коламбуса» Федотова могут отправить в АХЛ

Павел Лопатко

Российского вратаря «Коламбуса» Ивана Федотова не забрали с драфта отказов НХЛ. Теперь его могут отправить в фарм-клуб «Блю Джекетс» — «Кливленд», сообщает The Athletic.

По данным источника, на данный момент 28-летний вратарь остается в тренировочном лагере «Коламбуса». При этом его могут командировать в команду АХЛ в любой момент в течение месяца с начала регулярного чемпионата НХЛ (7 октября).

Иван Федотов.Прощай, НХЛ? Федотова выставили на драфт отказов и собираются отправить в АХЛ

В сезоне-2024/25 Федотов играл за «Филадельфию». В 26 матчах регулярного чемпионата он одержал 6 побед, коэффициент надежности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 88.

Иван Федотов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
