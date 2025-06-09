Вратаря «Флориды» Бобровского пригласили на «Матч года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский может принять участие в «Матче года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

Об этом рассказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

«Мы связывались с Сергеем, но точного ответа он пока не дал. Все будет зависеть от того, как он сыграет в финале НХЛ, какие у него планы на лето», — цитирует Сергачева ТАСС.

«Матч года» между российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля. Первая подобная игра состоялась в 2024 году. Тогда матч на «ЦСКА Арене» завершился ничьей — 8:8.