Сорокина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон, на счету которого 5 (3+2) очков в матче с «Монреалем» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Второй звездой дня признан вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, который отстоял на ноль в матче с «Эдмонтоном» (1:0). Россиянин отразил все 35 бросков и провел пятый сухой матч в сезоне.

Третьей звездой стал форвард «Вегаса» Джек Айкел — автор 4 (1+3) очков в матче с «Торонто» (6:5 ОТ).