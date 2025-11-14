Вратаря Ахтямова вызвали в «Торонто» из команды АХЛ

Российский вратарь Артур Ахтямов был вызван в «Торонто» из команды АХЛ и заявлен вторым голкипером на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ).

24-летний россиянин на лед не выходил.

Ахтямов пока не дебютировал в НХЛ. В сезоне-2025/26 в 6 матчах за «Торонто» в АХЛ он одержал 4 победы, его средний коэффициент надежности составляет 2,82, а процент отраженных бросков — 89,4.