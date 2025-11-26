Вратари «Эдмонтона» показывают худший процент отраженных бросков в истории клуба с 1979 года

В текущем сезоне НХЛ вратари «Эдмонтона» Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар отражают лишь 86 процентов бросков в створ, сообщает Sportsnet Stats.

По данным источника, это худший результат команды после первых 25 игр сезона с момента дебюта в НХЛ в сезоне-1979/80.

«Эдмонтон» лидирует по количеству пропущенных шайб в сезоне — 95. На втором месте «Ванкувер» с 86 шайбами, замыкает тройку «Сент-Луис» с 85 шайбами.

Основной голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил 54 шайбы в 18 играх и отражает лишь 87,6% бросков.